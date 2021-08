Polêmico ‘Canal Livre’ volta ao ar comandado por filho de apresentador acusado de mandar matar vítimas

O programa Canal Livre, atração que causou polêmica na década de 1990 e começo dos

O Canal Livre foi um dos programas de maior sucesso da tevê amazonense e batia recordes de audiência em Manaus. Diante do sucesso perante o público, o apresentador Wallace Souza resolveu entrar na vida política. Em 1998, foi eleito deputado estadual com cerca de 50 mil votos e se reelegeu duas vezes, em 2002 e 2006. Como tema de campanha, sempre prometia acabar com a criminalidade.

No entanto, o programa acabou virando assunto de polícia quando Wallace Souza foi acusado de mandar matar desafetos políticos e enviar a equipe de reportagem da atração ao local dos assassinatos. Assim, o programa chegava antes mesmo da polícia. Ele foi acusado de comandar uma quadrilha que provocava mortes para que elas fossem transmitidas no programa….

O apresentador e político foi investigado pelos crimes de formação de quadrilha,

Na tarde desta quarta-feira (04), Willace afirmou nas redes sociais que o Canal Livre vai voltar, agora com o nome de Programa Livre. No Instagram, ele compartilhou imagens do momento da assinatura do contrato com a Band Amazonas. “Programa Livre de volta pra casa, na BAND! Com muita felicidade e o coração cheio de lembranças do meu saudoso pai @wallacesouzaeterno, me encarreguei de trazer de volta o legado desse programa que marcou gerações no nosso Estado“, disse.

Com pouco mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, Willace é bem visto pelo público amazonense. O filho caçula de Wallace Souza já apresenta uma versão do Canal Livre exibida no Facebook e no Youtube. Agora, no entanto, a atração que marcou época no Amazonas vai retornar para a televisão aberta. O apresentador também adiantou que a atração que estreia dia 23 será exibida às 13h30.

A história do Canal Livre foi contada num documentário lançado pela Netflix chamado Bandidos na TV. Lançada em 2019, a série foi um verdadeiro sucesso e conta a história do polêmico apresentador e político Wallace Souza. Durante os anos 1990 e começo dos anos 2000, ele comandava um programa na TV sensacionalista e foi acusado de provocar mortes para exibi-las ao seu público, aumentando a repercussão da atração.