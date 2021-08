Polícia captura lideranças de facção criminosa em Sena Madureira

Integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao crime organizado (Gaeco) e da Polícia Militar desencadearam nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (18) uma operação visando localizar e prender duas lideranças de uma facção criminosa. O trabalho foi bem sucedido com as prisões efetuadas nos Bairros Centro e Praia do Amarílio.

A operação é resultado de uma investigação que há dias vinha sendo imprimida. Em datas anteriores, foram coletadas provas com relação à atuação dos dois acusados. Um deles ocupava a função de liderança de Conselho, que é o órgão máximo deliberativo da facção.

De acordo com o promotor do Gaeco, Bernardo Albano, trata-se de um trabalho que começou em Rio Branco e que vem se espalhando para o interior do Estado. “É um trabalho integrado com a Polícia Militar na identificação de lideranças de facções criminosas. Várias ações ocorreram em Cruzeiro do Sul e agora estamos em Sena Madureira. Aqui, identificamos duas pessoas apontadas como lideranças. Uma delas ocupando uma função de liderança de conselho, órgão máximo deliberativo. A outra é apontada como frente de bairro que dá todas as determinações da facção. A operação foi um sucesso. Esse trabalho é realizado de forma contínua e a meta é desarticular essas lideranças das organizações criminosas”, comentou.

O tenente Fábio Diniz, da Polícia Militar de Sena Madureira, esteve presente na operação que se iniciou por volta das 6 horas. “Esse tipo de integração é muito importante. Nos primeiros seis meses temos a menor redução de violência em Sena Madureira em comparação com outras cidades. Destacamos aqui o papel do Ministério Público e agradecemos o apoio do Gaeco, da Polícia Civil e demais atores da segurança pública”, frisou.

Os dois acusados já tinham passagens por tráfico de drogas e tentativa de homicídio.