Polícia de combate à corrupção amanhece na sede do Iapen no AC e realiza mandados de busca

Policiais civis da Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção (Decor) foram à sede do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) na manhã desta terça-feira (10).

De acordo com o site Notícias da Hora, que mostrou as primeiras imagens das viaturas que chegaram ao local com o delegado Alcino Júnior, não há informações sobre o que teria ocasionado a visita da polícia ao órgão.

O que se sabe até o momento é que mandados de busca e apreensão foram realizados.

Ninguém pode entrar ou sair da sede do Iapen.

A Decor foi criada ainda na gestão do governador Gladson Cameli para investigar possíveis casos de corrupção no governo.

Mais informações em instantes.