Polícia Militar de Santa Rosa do Purus realiza apreensão de três armas de fogo

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, através na atuação exitosa dos militares do 2º Pelotão de Destacamento de Santa Rosa do Purus, sexta-feira (30), por volta das 23h54min, realizou a apreensão de 03 armas de fogo (duas espingardas cal. 16, sendo uma delas com uma munição intacta do mesmo cal. e uma arma de pressão alterada para o cal. 22, com uma munição na câmara e duas deflagradas).

A apreensão dos ilícitos ocorreu após levantamento dos militares de Santa Rosa do Purus, dando que dois infratores portavam armas de fogo e ameaçavam transeuntes, assim, os policiais identificaram os malfeitores e foi dado voz de prisão em flagrante juntamente com o material supramencionado.

Após isso, os autores foram levados à delegacia de Santa Rosa do Purus para os procedimentos cabíveis.

Frisar-se que já são 50 armas de fogo apreendidas em 2021 pelo 8ºBPM, sendo isso nos 07 primeiros meses do ano corrente.