Polícia Militar rende invasores de terras em Acrelândia; grupo pretendia lotear fazenda

Pelo menos 22 pessoas foram presas pela Polícia Militar do Acre (PMAC) no último domingo (22), em Acrelândia, município da região do Abunã, no Acre. O grupo é acusado de invasão de uma propriedade rural no município.

Os presos estavam armados de espingardas com munições, facções e foices, além de duas motosserras. Também foram apreendidas com os invasores animais silvestres abatidos.

A propriedade invadida fica a 50 minutos de caminhada do centro de Acrelândia, em meio a uma floreta densa. Os presos admitiram que estavam “loteando” a terra para posterior divisão entre si. Todos foram conduzidos à delegacia do município pelos crimes de invasão de terra, desmatamento ilegal, porte ilegal de armas e caça ilegal de animais silvestres.