Policiais penais apreendem tabaco, maconha e cocaína no presídio de Sena Madureira

Durante uma revista bem detalhada feita em algumas celas do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, policiais penais apreenderam certa quantidade de entorpecentes bem como três sacos de tabaco que estavam em poder dos reeducandos.

De acordo com Francisco de Assis, diretor da Unidade, a fiscalização nas celas ocorreu após a visita de familiares dos detentos. “Trata-se de mais uma ação exitosa dos policiais penais no sentido de reprimir esse tipo de ilegalidade. Os detentores desses produtos foram identificados e as medidas cabíveis serão tomadas”, disse ele.

As apreensões de materiais ilícitos são comuns no presídio de Sena. Além de produto entorpecente, os policiais penais encontram com frequência também aparelhos celulares.