Policial penal de Sena Madureira fatura 125 mil reais em sorteio do Acrecap 

O policial penal Jair Silva, de Sena Madureira, foi um dos ganhadores do prêmio principal do Acrecap – uma SW4, cujo sorteio ocorreu no último domingo (8). Ele dividiu o valor do prêmio com outro sortudo de Rio Branco, ficando com 125 mil reais.

Jair Silva disse, em entrevista, que comprou a cartela em frente de sua residência. “O carro de som ia passando, pedi pra parar e comprei um única cartela. No dia do sorteio, eu estava de plantão e fiquei sabendo que tinha faturado o prêmio através de amigos. É evidente que estou muito feliz”, comentou.

Policial penal há anos, Jair Silva também já atuou na imprensa de Sena Madureira.