Porto Velho Shopping se consolida como primeiro centro comercial da Região Norte a oferecer mix de serviços de saúde

Cada vez mais as redes de shopping centers de todo o mundo estão diversificando o mix de lojas, atraindo operações de serviço. Essa já é a realidade do Porto Velho Shopping, na capital de Rondônia, que vai ganhar um reforço de peso com a chegada da Clínica Mais Saúde, marcada para o final de agosto de 2021. O maior centro comercial rondoniense agora conta com lojas de saúde, bem-estar, estética e esportiva. É o primeiro da Região Norte a consolidar esse pilar, levando marcas importantes para a cidade e reafirmando o pioneirismo do empreendimento.

“A chegada da clínica ao Porto Velho Shopping é um passo muito importante para nós que acompanhamos as tendências do mercado e as novidades do varejo. Esta é uma iniciativa que reforça a preocupação do empreendimento em atender as necessidades dos consumidores e oferecer um mix diversificado, a fim de promover uma experiência completa para todos que visitam o shopping todos os dias”, comenta o superintendente do Porto Velho Shopping, Cássio Mendonça.

A Clínica Mais Saúde teve sua primeira inauguração em 2007, na Zona Leste de Porto Velho. Trata-se de uma clínica médica popular consolidada no mercado, reconhecida por sua excelência no atendimento e pela busca do bem-estar de seus clientes. Quem tem plano de saúde e deseja atendimento médico com preço justo, humanizado e de qualidade, pode considerar a Mais Saúde como o lugar certo. Além de realizar consultas, o estabelecimento oferece exames complementares de diagnóstico nas áreas de biópsia, mapa 24h, holter 24h, preventivo, tomografia, mamografia, audiometria, colonoscopia, raio x em geral, ecocardiograma, doppler vascular, teste ergométrico, eletrocardiograma, densitometria óssea, endoscopia digestiva, exames laboratoriais, ressonância magnética e ultrassonografia em geral.

A rede conta com especialistas em pediatria, urologia, nutrição, geriatria, psicologia, ortopedia, psiquiatria, neurologia, mastologia, cardiologia, fisioterapia, infectologia e clínica geral. Os pacientes também encontram especialistas em pneumologia, oftalmologia, dermatologia, alergologista, endocrinologia, fonoaudiologia, coloproctologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia e ginecologia obstétrica.

Cássio lembra que as novas operações ligadas à saúde também trazem oportunidades de negócios. “Esses novos empreendimentos presentes no shopping podem contar com o nosso fluxo de movimento. Vale lembrar que o Porto Velho Shopping é o maior centro comercial do estado, recebendo pessoas da capital e também do interior. Tudo isso faz com que o capital gire, gerando emprego, renda e fortalecendo a economia”, ressaltou.

Outra operação que foi recentemente reinaugurada é a Smart Fit. Agora localizada no primeiro piso, a academia foi expandida para uma área de cerca de 1.000m², possibilitando aos clientes uma estrutura climatizada, segurança, equipamentos de última geração, acompanhamento por profissionais credenciados e diferentes modalidades de treinos. A Smart Fit é mais um exemplo de marca criada com o propósito de democratizar o acesso à prática de atividade física de alto padrão, com planos acessíveis e experiência simples. É a 5º maior rede de academias esportivas do mundo e a maior da América Latina, com mais de 800 unidades no Brasil e em outros dez países da região, além de ter mais de 1,5 milhão de clientes matriculados.

O Porto Velho Shopping ainda conta com óticas como a Chilli Beans Óticas, Óptica Especialista e a Binótica. Os estabelecimentos oferecem lentes de contato, e os mais variados óculos, tanto para estética como para a correção da visão. Joalherias como Vivara, Elisangela Carvalho, Benedita Joias também trabalham com ótica de grau.

Na parte de estética, estabelecimentos como a The Sthetic Clinic, Boto Center, Espaço Laser, You Hair Barber Shop e Svim Instituto de Beleza oferecem serviços de aplicação botulínica, depilação, corte de cabelo e podologia. O cliente do Porto Velho Shopping também pode comprar remédios na Farmácia Pague Menos, com fármacos especiais, homeopatia, manipulação e vitaminas. O Armazem Fit Store ainda oferece alimentação saudável aos frequentadores.

Em breve, o Porto Velho Shopping terá as inaugurações da Nutri Muscle e Bemol Farma.

Sobre o Porto Velho Shopping

Inaugurado em 2008, o Porto Velho Shopping se tornou o primeiro e único grande centro comercial do estado de Rondônia, além de referência em entretenimento, lazer, compras e serviço para toda a região. Desde sua abertura, o empreendimento trouxe marcas e franquias, até então inexistentes na cidade. Hoje, o shopping administrado pela Ancar Ivanhoe, uma das maiores empresas de shopping centers do país, possui mais de 200 operações que movimentam cerca de 500 bilhões em vendas anualmente.