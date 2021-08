Possíveis adversárias em 2022, Marcia Bittar e Mailza Gomes se encontram e trocam elogios

Pré-candidatas à única vaga ao Senado nas eleições do ano que vem, as professoras Márcia Bittar (Sem Partido) e Mailza Gomes (PP), a atual senadora cuja vaga estará em disputa, se encontraram e conversaram, nesta terça-feira (24), sobre o empoderamento das mulheres na área política. “Falamos do fortalecimento e participação das mulheres na política, pautas do interesse da gestão do nosso Acre e ações que precisam ser desenvolvidas para o avanço social e econômico do nosso país”, relatou Mailza Gomes.

A senadora afirmou ainda que é incentivadora da atuação das mulheres na vida pública e que elas sejam candidatas a cargos políticos ou em funções na gestão pública. “A sensibilidade da mulher na política se traduz em bons resultados para a sociedade”, definiu. “Reiterei à Márcia que ela colocar seu nome na disputa a uma eleição majoritária significa trazer integração das mulheres, acesso à direitos e transformação social. Isso é democracia e mostra fortalecimento do nosso grupo”, acrescentou.

Márcia Bittar, por sua vez, elogiou o trabalho desenvolvido pela senadora e se solidarizou com ela pela defesa o mandato do presidente Jair Bolsonaro. “Querem tirar o mandato de um presidente eleito e falamos sobre a grave crise no país e sobre a participação da mulher na política”, disse Márcia Bittar. “Nós concordamos que é necessário maior participação da mulher na política porque espaço tem. Vamos à luta”, disse.