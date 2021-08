Pré-candidato a governo do AC sensualiza nas águas de rio, é comparado a Xororó e bomba na internet: “Deu vontade”

Interessado na disputa pelo governo do Acre em 2022, o atual deputado e médico Jenilson Leite (PSB) chamou atenção dos internautas nas redes sociais.

Em agenda no município de Tarauacá, o político resolveu tomar um banho nas águas do rio que tem o nome da cidade e que dá acesso à comunidade onde ele nasceu. Os registros do momento bombaram na internet.

Sem camisa e com sorriso solto nas fotos, Jenilson foi elogiado e até comparado ao sertanejo Xororó, pai dos cantores Sandy e Júnior.

“Deu vontade”, comentou uma seguidora sobre as águas. “Xororó está no Acre?”, questionou outro internauta.