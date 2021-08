Prefeita Fernanda Hassem participa de ato solene em comemoração aos 196 anos da Bolívia

A Convite do Governador de Pando Dr. Regis German Richter Alencar (Papito), e da vice-governadora Ana Paula Valençuela Becerra, a Prefeita Fernanda Hassem participou na manhã de 6 de agosto da Cerimonia de Oferenda Floral em comemoração aos 196 anos de independência da Bolívia. O evento foi realizado na Praça Central de Cobija.

A comemoração foi marcada pelo ato de civismo e amor dos Hermanos bolivianos a sua pátria, com desfile das forças armadas, unidade entre os parlamentos, parceria e respeito com as autoridades e o povo brasileiro.

Para a Prefeita Fernanda Hassem ser convidada a participar da comemoração aos 196 anos de independência da Bolívia é motivo de honra. “Enquanto autoridade brasileira eu me sinto honrada pois a Bolívia é um país irmão, sempre tivemos uma relação próxima e de parceria. Muitos brasileiros garante o seu sustento e de sua família trabalhando em Cobija, no Departamento de Pando e da mesma forma são os irmãos bolivianos que trabalham aqui no Brasil”, destacou Fernanda Hassem.

O governador de Pando, Dr. Regis German Papito, em seu discurso falou da importância da união entre as duas nações, pois um fortalece a economia do outro e juntos desenvolvem os seus países.

Veja fotos do evento: