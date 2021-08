Prefeitura considera “legítimo” pedido de impeachment de Bocalom protocolado na Câmara

A Prefeitura de Rio Branco se manifestou em nota nesta sexta-feira (27) sobre o pedido de impeachment do prefeito Tião Bocalom, protocolado pela advogada Joana D’arc Valente Santana na Câmara Municipal de Rio Branco.

O texto assinado pelo chefe de gabinete da Prefeitura, Valtim José da Silva, defende que existe um relacionamento republicano entre o poder executivo e a Câmara Municipal de Rio Branco.

“A Prefeitura Municipal de Rio Branco vem a público esclarecer que, ao contrário, do que está sendo veiculado em sites e redes sociais, mantém um relacionamento republicano com a Câmara Municipal de Vereadores sem quaisquer interferências nos trabalhos e ações tanto do Legislativo para o Executivo, quanto do Executivo para o Legislativo Municipal de Rio Branco”, destacou.

A gestão considera legítimo o fato de a presidência da Câmara receber qualquer pedido de impeachment, “visto que é ato permitido por lei e deve ser cumprido”.

“A Prefeitura reitera o respeito à Câmara Municipal de Vereadores e lembra que sempre se colocou à disposição para o trabalho em parceria, em prol da população rio-branquense”, finaliza.

O presidente da Câmara de Rio Branco, N. Lima (Progressistas), disse à imprensa que o pedido deve ser colocado em pauta nesta próxima terça-feira (31).