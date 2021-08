Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Seasdhm levam atendimentos para detentas durante Agosto Lilás

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Coordenação de Políticas Públicas para Mulheres, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (Seasdhm) realizaram na última sexta-feira, 20, um dia de atendimentos na Penitenciária feminina. Na oportunidade foram realizadas palestras e dinâmicas , abordando a Campanha “Agosto Lilás”, que combate à violência contra mulher.

A ação contou com a presença da coordenadora de políticas públicas para mulheres, Sergiane Silva, da primeira dama do município Lurdinha Lima, da psicóloga Cíntia Sampaio, representantes da Seasdhm, dentre outros.

A coordenadora de políticas públicas para Mulheres, Sergiane Silva contou que as mulheres recepcionaram muito bem a equipe, sendo um momento de muita emoção entre todos.

“Foi um momento muito emocionante, tanto para elas como para nós da equipe, estamos levando essas ações para muitos lugares, e vamos continuar com as ações mesmo após o mês de agosto”, falou.

Para a primeira dama Lurdinha Lima, o encontro com as detentas foi especial e emocionante.

“Foi um momento de derramar lágrimas, sentir a dor do próximo, de passar informações e de colher também algo muito positivo, compartilhando com elas esse momento de reflexão.

Durante a visita, foi realizada no local a dinâmica “Lava Pés”, onde uma detenta lavava os pés das outras, com uso de hidratante.

“Durante essa atividade elas conversavam, tinham a oportunidade de se conhecer, muito além de serem apenas colegas de cela . Também participei dessa ação de lava pés com elas, foi muito emocionante. Elas ficaram muito felizes com nossa presença”, contou a primeira dama.

A coordenação de Mulheres encerrou o dia levando as ações com as mulheres do Bairro da Lagoa, também abordando como temática: A Violência Contra a Mulher.