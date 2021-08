Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza cadastro de novas famílias para o Auxílio do Bem

Na terça-feira, 10, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou novas inscrições para o programa Auxílio do Bem.

Para o município de Cruzeiro do Sul foram disponibilizadas 1500 vagas e o cadastramento iniciou juntamente com a a avaliação mensal das pessoas que já fazem parte do programa.

A secretária de Desenvolvimento Social Delcimar Leite falou sobre a ação.

“Estamos iniciando novos cadastramentos, sendo importante destacar que para participar do programa é preciso obedecer aos critérios, como não participar de nenhum outro benefício como o Cadastro Único”, disse ela.

A ação foi realizada na quadra esportiva da prefeitura, e mais de 200 famílias realizaram o seu cadastro. Segundo a secretaria adjunta, Rosa Lima, a atividade terá continuidade mensal.

O prefeito Zequinha Lima agradeceu a parceria com o Governo do Estado, com o benefício para as famílias durante a pandemia.

“O Auxílio do Bem vem para ajudar muitas famílias que tiveram sua renda afetada durante a Pandemia e a gestão está empenhada para que esse benefício chegue até elas”, pontou o Prefeito Zequinha Lima.