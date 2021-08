Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza recadastramento do auxílio do bem 

Na última quinta-feira, 05, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria de Desenvolvimento Social realizou o recadastramento das famílias que fazem parte do programa auxílio do bem.

O programa é desenvolvido através do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura, sendo um benefício que é concedido para as famílias mais vulneráveis decorrente da pandemia do Covid-19.

A secretária de Desenvolvimento Social Delcimar Leite destacou a importância das famílias passarem pela segunda etapa de inscrição.

“É essencial que as famílias participem dessa segunda etapa e faça novamente o seu cadastro, porque agora o programa veio com novos critérios e somente através dessa nova inscrição que elas poderão receber o benefício,” disse a secretária.

A ação foi desenvolvida na quadra de esporte da Prefeitura para recepcionar os beneficiários.

“A gestão está sempre empenhada em aproximar as pessoas, esse é um dos diferenciais do prefeito Zequinha Lima, por isso fizemos esse cadastramento na Prefeitura, porque é um espaço nosso”, pontuou a secretária adjunta Rosa Lima.

Para participar do auxílio é importante que as famílias obedeçam aos critérios, como não estarem inseridas em outros programas como o Cadastro Único. A partir de agora serão disponibilizadas mais 1500 vagas para o município e as inscrições dos novos beneficiários iniciam na terça-feira, 10.