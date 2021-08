Prefeitura de CZS, Ministério da Agricultura e Estado debatem praga do cacau e do cupuaçu

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul firmou uma parceria com o Ministério da Agricultura e com a Secretaria Estadual de Produção e Agronegócio para combater a praga de monilíase, que ataca a produção de cacau e do cupuaçu no Vale do Juruá. Por conta da doença, que atingiu a plantação da região, este ano o governo federal baixou um decreto que proíbe a exportação dos dois produtos para outras regiões do país.

Em uma reunião realizada nesta quarta-feira (10), participaram o engenheiro agrônomo do Ministério da Agricultura, Luiz Augusto, que coordena as ações, além de representantes do Governo do Estado, o secretário municipal de Agricultura e Pecuária e o Prefeito Zequinha Lima, que conversaram para definir estratégias para enfrentar a praga.

“O estado entrou com toda estrutura da Secretaria de Produção e Agronegócio colocando à disposição do Ministério da Agricultura, que coordena a ação de combate e erradicação da monilíase do cacau e do cupuaçu. Agora, a gente passa a ter também a parceria das prefeituras, especialmente a de Cruzeiro do Sul, que coloca também seus equipamentos e seus técnicos para desenvolver esse trabalho”, afirmou o técnico da Secretaria de Produção e Agronegócio, Marcos Pereira de Souza.

A ação de combate a monilíase deve evitar que a doença se espalhe para outras regiões do país. A doença causa o apodrecimento do fruto do cacau e do cupuaçu sem prejudicar a planta, mas pode se disseminar rapidamente. Para o controle, é necessário fazer poda e a coleta dos frutos afetados.

“Não podemos deixar de fazer parte dessa ação de erradicação da monilíase em nosso município, pois temos uma grande produção de cupuaçu e também temos produtores de cacau da melhor qualidade que poderão ter sérios prejuízos com essa praga. Portanto, no que depender da prefeitura, estaremos contribuindo para evitarmos o avanço dessa doença”, garantiu o prefeito Zequinha Lima.

