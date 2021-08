Prefeitura no AC anuncia processo seletivo com mais de 120 vagas para a Educação; confira

A Prefeitura de Mâncio Lima publicou nesta terça-feira (17), a Lei de nº 461, de 02 de agosto de 2021, que permite a contratação, em caráter temporário, de profissionais para atuarem nas dependências da secretaria de educação do município. O processo em questão disponibiliza 79 vagas emergenciais e 45 para cadastro de reserva.

De acordo com a publicação, disposta no Diário Oficial do Acre, a seleção se dará através da aplicação de prova objetiva, bem como outros critérios avaliativos que serão destacados no edital que ainda não foi lançado. O prazo de validade do contrato é de 1 ano, que pode ser prorrogado por igual período.

É importante ressaltar que os selecionados neste processo ficarão à disposição da secretaria local para atuar tanto na zona urbana, como na rural e populações ribeirinhas. As 124 vagas, por sua vez, são para:

– Professor: 21 emergenciais e 10 para cadastro de reserva

– Intérprete em libras: 5 emergenciais e 5 para reserva

– Professor “Brailista”: 1 emergencial e 2 para reserva

– Professor mediador: 9 emergenciais e 5 para reserva

– Assistente educacional: 17 emergenciais e 10 para reserva

– Auxiliar de creche: 13 emergenciais e 5 para reserva

– Agente pedagógico: 10 emergenciais e 5 para reserva

– Psicólogo: 1 emergencial e 1 para reserva

– Assistente social: 1 emergencial e 1 para reserva

– Fonoaudiólogo: 1 emergencial e 1 para reserva