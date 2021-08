Prefeitura realiza Live sobre a campanha Agosto Lilás contra a violência doméstica

Com o objetivo de comemorar os 15 anos da Lei Maria da Penha e de combater a violência contra a mulher, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Organização de Políticas para Mulheres realizou na noite desta quarta-feira, 18, no salão paroquial da Catedral Nossa Senhora da Glória uma live abordando como tema central “Por amor, sem dor”, para mostrar a importância de combater a violência contra a mulher.

A live contou com a presença da coordenadora da SEASDHM em Cruzeiro do Sul Amilca Santos, da psicóloga Cintia Sampaio, CRAS, da coordenadora de Política para Mulheres de Cruzeiro do Sul Sergiane Silva, do Bispo Dom Flávio Giovanelli e da primeira dama do município Lurdinha Lima.

Com o histórico de estado com maior número de feminícido do país, o Acre precisa instruir políticas públicas voltadas para as mulheres e lutar pelo direito da vida, disse o bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul Dom Flávio Giovanelli.

“Essa é uma luta de toda a sociedade, aqui não existe nomenclatura de igreja, existe o amor ao próximo e o direito pela vida, pelo respeito à mulher que foi criada da costela de Adão.”, disse o bispo.

A coordenadora de Políticas para Mulheres de Cruzeiro do Sul Sergiane Silva, destacou que a campanha Agosto Lilás está sendo um sucesso em termos de aceitação e que as ações continuarão.

“Nossa campanha está sendo um sucesso em termos de aceitação, estamos levando ações de empoderamento e de ajuda nos bairros, nas entidades com o objetivo de mudarmos essa realidade que existe me nossa cidade de casos de violência doméstica diarimente. Essa live é para mostrarmos que juntos a rede pode funcionar e assim ajudarmos a combater a violência contra a mulher.”, enfatizou Sergiane.

A primeira dama de Cruzeiro do Sul, Lurdinha Lima agradeceu o prefeito Zequinha Lima pela criação do Organismo de Políticas para Mulheres e afirmou que a luta pelo direito das mulheres será uma bandeira da atual gestão.

“Primeiramente agradeço nosso prefeito Zequinha Lima pela criação do Organismo, pois através dessa coordenação iremos desenvolver as politicas necessárias no combatê-la violência . As ações não serão apenas neste de agosto mais vamos intensificar nosso combate contra a violência.”, finalizou Lurdinha.