Preocupante: Quase 1.300 pessoas são portadoras de Hepatites em Sena Madureira 

De acordo com uma estatística revelada recentemente pelo médico-infectologista Alan Areal, o município de Sena Madureira tem aproximadamente 1.300 pessoas portadoras de Hepatites virais. Esse levantamento foi feito durante o chamado “julho amarelo”, mês de combate às hepatites, onde várias ações foram realizadas.

Segundo ele, a situação é preocupante, porém, há todo um trabalho nesse sentido com a meta de alertar cada vez mais a população. “Várias ações ocorreram na unidade Maria das Dores que é referência para esse tipo de atendimento. É importante que as pessoas busquem o tratamento, pois quando não há o tratamento adequado a doença pode evoluir para a forma crônica, cirrose hepática ou até mesmo câncer de fígado”, destacou Alan Areal.

Conforme informou a enfermeira Wendy, coordenadora do programa de combate às hepatites virais em Sena, atualmente 110 pacientes fazem o acompanhamento em Sena Madureira. “Graças a Deus e à gestão municipal, conseguimos um grande avanço. Antes, os pacientes tinham que ir até Rio Branco para conseguir os medicamentos, agora eles são dispensados aqui mesmo em Sena”, enfatizou.

Na semana passada, um morador de apenas 34 anos de idade morreu em Sena Madureira em decorrência de complicações com hepatites. Segundo familiares, Anazildo Cegob era portador de hepatite B e Delta e não seguiu o tratamento devido. Ele deixou a mulher e um bebê de apenas 2 meses de vida.

Em todas as unidades básicas de saúde de Sena existem doses da vacina contra Hepatite B. Esse tipo é um dos mais incidentes no município. “Essa vacina consta no calendário da criança, adolescente e do adulto. É importante que as pessoas possam se prevenir”, salientou Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde.

As hepatites virais são infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. Na maioria das vezes são infecções silenciosas, ou seja, não apresentam sintomas.