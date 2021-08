Presa por homicídio, mulher alega que marido morreu após cair sozinho em cima de faca

Uma mulher foi presa suspeita de matar o próprio marido com um golpe de faca, em Ji-Paraná (RO), na região central do estado. O crime ocorreu na noite de domingo (22) em uma casa do bairro JK.

Segundo a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, o casal teria passado o domingo ingerindo bebida alcoólica em um balneário e, ao chegar na residência, iniciou-se uma discussão entre o homem e a mulher.

Em entrevista à Rede Amazônica, Adriano Pazinatto, subcomandante da PM, disse que a mulher negou ter assassinado o marido e a morte teria sido um acidente.

“Ela alega que quando chegaram em casa, iniciaram uma discussão por motivo banal. Em dado momento a mulher afirma que pegou a faca e, ao se direcionar ao marido, a faca caiu no chão e o marido caiu sobre o objeto”, afirmou o subcomandante.

A alegação da mulher não convenceu os policiais, que então a prenderam por homicídio.

Segundo a PM, o homem ainda foi socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu ao ferimento. A vítima foi identificada como Ronilson Aparecido de Andrade.