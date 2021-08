Presencialmente, Nicolau Junior reabre Aleac elogiando deputados: “Mostram compromisso”

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Junior ( PP), abriu a sessão nesta terça-feira (10), com o retorno das sessões presenciais, lembrando que o Poder, mesmo com a pandemia do coronavirus, não parou um só momento.

“Eu tenho muito orgulho de presidir uma Assembleia tão comprometida com o Acre”, disse o presidente.

Nicolau Junior fez questão de homenagear os 24 deputados. Ele leu uma lista com os nomes dos funcionários vítimas da Covid-19.

Também afirmou que, durante os 511 dias de fechamento do poder, todas as sessões virtuais permitiram a aprovação de leis que vêm ajudando ao desenvolvimento do Acre.