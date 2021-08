Presidente do PSL no AC garante que vaga de vice na chapa de Gladson já está definida

É do PSL

O presidente do PSL no Acre, Pedro Valério, garantiu à coluna que a vaga de vice na chapa de Gladson (PP) nas eleições do ano que vem é do partido que dirige. Segundo ele, o acordo foi firmado nacionalmente.

Quem será?

Parte desse acordo nacional previa a ida de Alysson Bestene para o PSL, e consequentemente a vaga de vice cairia no colo dele. Com a desistência de Bestene de ir para o PSL, quem no partido ocuparia esse vácuo? Vale lembrar que o atual vice, o major Rocha, é filiado ao partido. Será que a chapa de 2018 pode se repetir? Pouco provável.

Senado

Com a não ida de Bestene para o PSL e com a vaga de vice teoricamente aberta, especulou-se que Gladson poderia usá-la para tentar sanar a confusão entre as tantas candidaturas ao Senado que surgiram em sua base. Mas pelo visto, ele vai ter que resolver de outra forma.

Palavra

Questionado sobre a possibilidade do governador não cumprir o acordado, o presidente do PSL disse não acreditar nessa hipótese. “O prego tá batido e a ponta tá virada. Acredito que o governador é um homem de palavra”.

Destaque

Um dos destaques da nova legislatura da Câmara de Vereadores de Rio Branco, a vereadora Michelle Melo (PDT) tem sido apontada como possível candidata ao Senado pelo PDT. Com uma atuação firme e propositiva, a vereadora tem o direito de sonhar com voos mais altos.

Mudança

E o destaque que Michelle conseguiu na Câmara tem rendido propostas de outros partidos. A vereadora disse que há tratativas dos dois lados: o partido atual, o PDT, quer que ela permaneça na sigla, enquanto outros partidos fizeram convites para que a se filie. A vereadora disse em entrevista ao ContilNet que não descarta nenhuma possibilidade, pois não é de “fechar portas”.

Sonho de ícaro

Como na mitologia grega, em que Ícaro sonhou alto e pagou um preço por isso, a vereadora precisa calcular bem seus próximos passos. Disputar o Senado é quase um suicídio eleitoral, com tantos nomes experientes no pleito. Mas uma vaga na Câmara Federal é algo bem palpável.

Lata velha

Durante o evento de aniversário da Rádio Difusora, ocorrido hoje, o governador Gladson Cameli disse que vai fazer um levantamento pra saber quantos carros estão sob posse do Governo. Segundo Cameli, após esse levantamento, ele quer mandar reformar os veículos que estão precisando de reparos e distribuir entre os órgãos e secretárias que tenham déficit de carros, como o caso da própria Difusora, que não tem nenhum veículo à disposição.

No Juruá

Em agenda no Juruá, o senador Márcio Bittar (MDB) participou ontem do I Encontro das Associações Comerciais do Acre, em Cruzeiro do Sul. No evento, o senador falou da importância da continuação da BR-364, com extensão até Pucallpa, no Peru. Para o senador, a estrada é “um sonho de gerações de acreanos e peruanos que juntos vamos realizar”, disse.

No Juruá 2

Também no Juruá, a pré-candidata ao Senado, a professora Márcia Bittar (Sem partido), acompanhou o senador em uma caravana pelos municípios de Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão e Santa Rosa do Purus. Quem também participou da caravana, para anunciar investimentos nos municípios, foi o secretário adjunto de Educação do Acre, Moisés Diniz.

Formiguinha

Ainda sem partido, a professora Márcia Bittar vem fazendo um trabalho de formiguinha, juntando grão por grão para construir sua candidatura. Até o dia das eleições, ainda tem muito chão, mas sem um partido para dar suporte e contando apenas (por enquanto) com o apoio do senador Márcio Bittar, ela tem feito o que é possível. O caminho é esse.

Orla

E por falar em Márcio Bittar, o senador divulgou que vai destinar R$ 6 milhões para o município de Brasileia, para que a cidade faça a revitalização das áreas atingidas pelas últimas grandes alegações no município, em 2012 e 2105. O senador recebeu a prefeita do município do Alto Acre em seu gabinete, em Brasília, que entregou um projeto que vai além da revitalização, ela quer construir uma orla no município, que vai precisar de mais orçamento. Na ocasião, a prefeita gravou um vídeo rasgando seda para o senador.