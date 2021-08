Presidentes de bairros fazem ato em frente à Câmara contra impeachment de Bocalom: “Deixem o homem trabalhar”

Presidentes de cerca de 15 bairros de Rio Branco organizaram um ato em favor do prefeito Tião Bocalom (Progressistas).

Durante a sessão que pode votar a admissibilidade do processo de impeachment do gestor, os manifestantes se reúnem na rua com cartazes e palavras de ordem pedindo que os vereadores “respeitem os votos” da maioria dos rio-branquenses e “deixem o homem trabalhar”.

O presidente da Associação de Moradores da Parte Alta da Cidade e do Conjunto Joarez Távora, Evandro Guedes, diz que “Bocalom é ficha limpa, honesto”. “Somos contrários a esse ato. Os vereadores têm que ter a sensibilidade de votar contra esse impeachment”, disse.

Ele defende Bocalom dizendo que “em oito meses o gestor enxugou a máquina pública, tirou cargos comissionados, economizou dinheiro que foi investido na infraestrutura dos bairros” e concluiu defendendo a conduta de Bocalom no caso de Fank Lima e que o secretário “é inocente até que se prove o contrário e só deve ser afastado após ser julgado”.

O grupo reforça que não possui cargos em comissão e que o ato é legitimo e independente.

“O prefeito foi eleito pela maioria e tem trabalhado muito. Ele atua em parceria com os presidentes de bairros atendendo as demandas que são mais necessárias”, enfatizou Silvio Lustosa, presidente do bairro Santa Cruz.