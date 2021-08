Concurso Público: 6 editais publicados nesta sexta-feira

Os editais de concurso público desta sexta-feira se espalham entre os mais diversos estados do país. Confira detalhes de cada um nos parágrafos a seguir.

Concurso Prefeitura de Paranaguá (PR)

O concurso da Prefeitura de Paranaguá, no Paraná, possui vagas para vários níveis de escolaridade para profissionais da área da saúde. Confira detalhes:

Nível médio Agente Comunitário de Saúde: R$ 1.550,00; Agente de Endemias: R$ 2.112,85; Auxiliar de Farmácia: R$ 2.112,85. Aqui, o interessado deve possuir o curso de Auxiliar de Farmácia concluído.



Nível técnico Técnico em Enfermagem ESF: R$ 2.450,91.



Nível superior Enfermeiro ESF: R$ 6.037,42; Médico ESF: R$ 10.464,37; Gerente de Atenção Básica: R$ 6.037,42.



As inscrições estão marcadas para começar em 09 de agosto e para acabar em 23 de agosto de 2021, no site da Prefeitura Municipal. Não há taxa.

Concurso Público Prefeitura de Vitória (ES)

Novo edital de concurso público para a Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, trouxe vaga para Auxiliar de Laboratório, com ensino fundamental e curso específico. A remuneração é de R$ 1.063,30.

As inscrições estarão abertas até o dia 14 de agosto de 2021, exclusivamente no endereço eletrônico de seleções da Prefeitura. Os candidatos serão avaliados pela comprovação das documentações declaradas na inscrição e pelos documentos encaminhados para admissão.

Concurso Aeronáutica

Foram abertas 314 novas vagas para diversas especialidades do Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica. As inscrições vão de 09 de agosto a 01 de setembro de 2021, e tem taxa de R$ 70. Dentre os cargos ofertados estão:

Aeronavegantes (ambos os sexos) – Comunicações: 22 vagas;

Aeronavegantes (ambos os sexos) – Foto Inteligência: 9 vagas;

Não-Aeronavegantes (masculino) – Guarda e Segurança: 30 vagas;

Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) – Eletricidade e Instrumentos: 20 vagas;

Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) – Estrutura e Pintura: 12 vagas;

Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) – Meteorologia: 16 vagas;

Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) – Suprimentos: 23 vagas;

Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) – Informações Aeronáuticas: 14 vagas;

Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) – Bombeiro: 14 vagas;

Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) – Cartografia: 6 vagas;

Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) – Desenho: 4 vagas;

Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) – Eletromecânica: 12 vagas;

Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) – Metalurgia: 4 vagas;

Controle de Tráfego Aéreo (ambos os sexos) – 128 vagas.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 14 de novembro de 2021. Além dessa. etapa, os candidatos passarão pelas provas:

Inspeção de Saúde

Exame de Aptidão Psicológica

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico

Procedimento de Heteroidentificação Complementar

Validação Documental.

Concurso SEJUS ES

O concurso público SEJUS ES (Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo) vai preencher vagas temporárias para profissionais de níveis técnico e superior em diversas áreas. As vagas estão divididas em:

Cargo Vagas Engenheiro Eletricista 2 Engenheiro Civil 5 Engenheiro Ambiental, Biólogo ou Tecnólogo Ambiental 1 Engenheiro Civil ou Arquiteto 1 Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista 1 Técnico em Eletrotécnica 1 Técnico em Edificações/Civil 1

Além de possuir curso técnico ou superior nas respectivas áreas, o candidato deve possuir CNH B ou superior, válida. Algumas áreas trazidas nesse edital exigem tempo mínimo de experiência profissional.

Os candidatos deverão efetuar o cadastro entre o 12 de agosto e o dia 23 de agosto de 2021. Basta preencher o formulário eletrônico disponível no site da SEJUS ES. O salário inicial pode ultrapassar o valor de R$ 4,5 mil.

Concurso Público CRN 1

O concurso público CRN 1 (Conselho Regional de Nutricionistas da 1ª Região) traz cinco vagas (e 285 cadastros de reserva) para os estados de Goiás, Mao Grosso, Tocantins, além do Distrito Federal.

A seleção abre oportunidades de trabalho para candidatos dos níveis superior e médio. A organização de todo o concurso público está sob a responsabilidade do IADES. Veja maiores informações:

Cargo/Escolaridade Vagas/lotação Remuneração Nutricionista Fiscal (superior) 1 vaga para Brasília + 25 CR R$ 3.394,25 Nutricionista Fiscal (superior) 1 vaga para Goiânia + 25 CR R$ 3.394,25 Nutricionista Fiscal (superior) 25 CR para Cuiabá R$ 3.394,25 Nutricionista Fiscal (superior) 1 vaga para Palmas + 25 CR R$ 3.394,25 Nutricionista Assessor Técnico (superior) 1 vaga para Brasília + 25 CR R$ 3.394,25 Auxiliar Administrativo (médio) 1 vaga para Brasília + 40 CR R$ 2.045,69 Auxiliar Administrativo (médio) 40 CR para Goiânia R$ 2.045,69 Auxiliar Administrativo (médio) 40 CR para Cuiabá R$ 2.045,69 Auxiliar Administrativo (médio) 40 CR para Palmas

Além do salário, os aprovados farão jus a diversos benefícios, como: plano de saúde, assistência odontológica, vale-refeição e vale-transporte. As inscrições vão até 8/8 (taxa de R$ 85 ou R$ 65) e as provas estão marcadas para 12/9.