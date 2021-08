Produtor rural de Sena retira 400 latas de castanha do igarapé maloca e garante renda surpreendente

Residente no igarapé Maloca, zona rural de Sena Madureira, o produtor Narcélio Manoel conseguiu trazer para a zona urbana nesta semana 400 latas de castanha. É comum em localidades do interior a chamada quebra da castanha, garantindo renda para as famílias.

Com a reabertura do ramal do Narcélio que dá acesso à referida localidade foi possível transportar, via caminhão da Seaprof, as 400 latas que deverão ser levadas para outra cidade Acreana. “Apesar das dificuldades que enfrentamos, graças a Deus deu tudo certo. A lata da castanha custa em torno de 80 reais, o que possibilita uma renda extra para a nossa família”, enfatizou o produtor.

Além do igarapé maloca, há recolhimento de castanha também em outras localidades. Esse produto geralmente é exportado para fora do Estado.

