Progressistas empossa novas diretorias dos movimentos Jovem e Mulher no Acre

O Progressistas empossou nesta quinta-feira (26) as novas diretorias dos movimentos Jovem Progressista e Mulheres Progressistas. O evento contou com a presença das principais lideranças do partido, entre eles o governador Gladson Cameli, senadora Mailza Gomes que é presidente do partido no Acre, os prefeitos de Rio Branco Tião Bocalom, de Porto Acre, Bené Damasceno, e de Senador Guiomard, Rosana Nascimento, dos deputados estaduais José Bestene e Gehlen Diniz, dos vereadores Rutềnio Sá e N Lima, que é presidente da Câmara Municipal da Capital, e do secretário de Governo, Alysson Bestene. Além, claro, da militância do partido.

O evento teve inicio com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 no Acre, que hoje somam 1.813, entre as quais está Antonieta Bestene, uma das lideranças mais antigas do Progressistas no Acre e mãe de Alysson Bestene que recebeu uma homenagem entregue nas mãos da ex-vereadora, professora da Ufac e atual secretária de Educação de Rio Branco, Nabiha Bestene.

Os deputados José Bestene e Ghelen destacaram o crescimento e fortalecimento do partido nas eleições 2018 a 2020, aonde foram eleitas várias lideranças em diversos municípios acreanos.

A senadora Mailza agradeceu a presença e parabenizou a causa e a garra de Gladson como governador do Acre: “O Gladson é presidente de honra do progressistas no Acre”.

Alysson disse que o Progressistas tem passado, presente e futuro e que “o governador Gladson tem atuado honrando os votos e a luta do partido para elegê-lo, principalmente quando atuou como um gigante diante da pandemia do Covid-19”.

O novo presidente da Juventude, Anderson Nascimento disse que sente-se honrado em ter sido apoiada pela executiva do partido para assumir a missão de conduzir a ala jovem da sigla e agora tem um grande desafio. “É uma construção que a gente já vem fazendo e por isso é um motivo de muito orgulho”, relatou.

Para ele, a inclusão do jovem na política é fundamental. Torná-los protagonistas do movimento político no Acre é o primeiro passo. Os desafios são muitos, principalmente levando em conta a pandemia que tanto atingiu a juventude, especialmente na questão do desemprego: “A pandemia foi muito cruel com nossa juventude, temos que buscar valorizá-los”, observou.

A presidente da Mulher Progressista, Francinete Barros, agradeceu o respeito e confiança de todos, parabenizou as autoridades presentes e disse que “é um orgulho olhar para trás e ver a trajetória de lutas e vitórias construída pelo partido e Gladson Cameli. Ele teve fé e trabalhou para ser governador. Nos deu esperança”, destacou Barros que aproveitou a fala para agradecer Mailza pelo apoio “em momentos de dificuldades”, disse emocionada.