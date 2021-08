Projeto Abraço Cultural chega a Tarauacá com muita música, dança, teatro e poesia

Tarauacá foi a quarta cidade do interior acreano a receber o projeto “Abraço Cultural” desta nova edição. A ação é realizada pelo governo do Acre por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

O evento aconteceu na última quinta-feira, 26, e reuniu um público significativo que prestigiou as inúmeras apresentações culturais, realizadas por artistas locais, como música, dança folclórica, apresentação de teatro, etc.

O chefe do Departamento de Políticas Culturais, Diego Negreiros, que acompanha todas as etapas do projeto, explicou a importância da ação desenvolvida no interior do Acre.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados e alcance deste projeto. Hoje chegamos à nossa quarta edição dessa atividade que iniciou em Rodrigues Alves, depois Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá e encerraremos em Feijó no próximo sábado. É um grande esforço do governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour, para levar arte e cultura a todas às regiões do Acre,” explicou.

A ação, que contou com o apoio da Prefeitura de Tarauacá, é totalmente gratuita e aberta ao público e segue todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também foram parceiros do evento que aconteceu na praça principal do município acreano.

A prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, que também esteve presente no evento, afirmou que o projeto é uma semente valiosa que ainda vai gerar bons frutos para o município.

“Estamos muito felizes e gratos por essa iniciativa do governo do Estado por meio da Fundação Elias. Vamos tornar Tarauacá a cidade dos festivais acreanos e o projeto Abraço Cultural vai ser a nossa base. A nossa população pode esperar porque vem muita coisa boa por aí”, detalhou a prefeita durante a sua fala no dispositivo de honra do evento.

O cantor De Ouro, que é um dos mais populares do município, encerrou a noite do evento e também falou da importância da atividade cultural.

“Estamos muito felizes com essa atividade e o sucesso do nosso show mostra o quanto essa ação cultural é significativa para o nosso município. Quero deixar registrado os meus agradecimentos e de toda a banda para os organizadores desta edição do projeto Abraço Cultural”, finalizou o artista que levantou o público durante a sua apresentação.

Nesta etapa, a última cidade a receber a ação cultural é o município de Feijó. A festa popular acontece neste sábado, dia 28, a partir das 18 horas.