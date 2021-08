Rio Branco: Projeto Cinema na Beira do Rio exibe filme brasileiro neste sábado

O projeto Cinema na Beira do Rio, exibe neste sábado, 28, o filme “A Febre” (2019), dirigido pela brasileira Maya Da-rin. A projeção será às 18h, no Calçadão da Gameleira, em frente ao Cine Teatro Recreio. O filme não é recomendado para menores de 10 anos.

A produção ganhou prêmios em 2019 como Melhor Filme no Festival de Biarritz Amérique Latine na França e Pingyao International Film Festival na China, já no Locarno Film Festival, Competição Internacional na Suíça e no Prêmio FIPRESCI e Environment is Quality of Life Award o filme levou a categoria de Melhor Ator. No Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o longa ganhou as categorias de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Fotografia, Melhor Som e Melhor Ator, além de outros prêmios nessas mesmas categorias.

As exibições são financiadas pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Lei Aldir Blanc, com apoio de empresas da capital. A próxima sessão será dia 3 de setembro, mas o nome do filme seguinte ainda será divulgado na outra semana.

Sinopse

Justino, um indígena de 45 anos, trabalha como vigilante em um porto de cargas e vive em uma casa modesta na periferia de Manaus. Desde a morte da sua esposa, sua única companhia tem sido sua filha Vanessa, mas ela está de partida para estudar medicina em Brasília. Sob o sol escaldante e as chuvas tropicais, Justino esforça-­se para manter-­se concentrado no trabalho. Com o passar dos dias, ele é tomado por uma febre forte. Em seus sonhos, uma criatura vagueia perdida pela floresta. Na televisão, o noticiário fala de um animal selvagem que ronda o bairro. Justino acredita que está sendo seguido, mas não sabe se quem o persegue é um animal ou um homem.