Projeto Cinema na Beira do Rio volta neste sábado com filme peruano

Para dar continuidade ao projeto Cinema na Beira do Rio, será exibido neste sábado (21), o filme peruano “Retablo” (2017), dirigido por Álvaro Delgado-Aparicio. A projeção será às 18h, no Calçadão da Gameleira, em frente ao Cine Teatro Recreio. O filme conta a história de um menino de 14 anos chamado Segundo, que após um segredo pai ser revelado, enfrenta a dura realidade de uma sociedade extremamente religiosa e conservadora.

O filme não é recomendado para menores de 16 anos e foi selecionado para estrear na mostra Generation do Festival de Berlim 2018, foi um dos selecionados para a 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, além de ter sido premiado em muitos festivais, entre eles o Festival de Cinema Latinoamericano de Lima 2017 e Festival Internacional de Cinema de Cape Town 2018.

As exibições são financiadas pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Lei Aldir Blanc, com apoio de empresas da capital. As próximas sessões serão dia 28 de agosto e 3 de setembro, mas os nomes dos filmes seguintes ainda serão divulgados.