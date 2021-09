Projeto Criança Feliz busca ajuda para realizar ações em comunidades carentes de Rio Branco

O Projeto Criança Feliz realiza ações com crianças em bairros menos favorecidos em Rio Branco e este ano, o projeto pretende atender mais de 1000 crianças no bairro Calafate, na capital acreana, em outubro, mas precisa de ajuda com doações de doces, pirulitos, pipocas, bombons para fazer as sacolinhas que serão entregues para as crianças. “O projeto nasceu em 2018, no município de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre.

De acordo com o organizador e idealizador das ações, Edivan Silva, a primeira ação aconteceu quando Edivan trabalhava como assistente social no município de Santa Rosa, percebeu a necessidade de muitas crianças e questionou o que seria feito em comemoração ao dia das crianças naquele ano e soube que nada seria realizado, então se reuniu com outros colegas para executar uma ação com as crianças.

“Chamei os colegas de trabalho para juntos fazermos uma ação, todos vestidos de palhaço, em cima de um carro com som entregando uma sacolinha contendo algumas unidades de bombons, pirulitos e pipoca. Com ajuda dos amigos e comerciantes da cidade atendemos mais de 350 crianças, onde pudemos contemplar alegria no rosto de muitos que naquela data, talvez, não iria ganhar nada, assim foi criado o então Projeto Criança Feliz”, explica Edivan.

As ações já foram realizadas em dois bairros de Rio Branco: Cidade do Povo e Apolônio Sales e a próxima está prevista para acontecer no Calafate e devido a pandemia, o grupo de voluntários ficará em cima da carroceria de um carro, para não ter contato direto com as crianças e assim, conseguir manter a segurança delas.

Para ajudar o Projeto Criança Feliz, os interessados devem entrar em contato com Edivan Silva, idealizador do projeto, pelo número (68) 99947-5959.