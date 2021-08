Projeto da deputada Perpétua Almeida contempla desportistas de Mâncio Lima

Desportistas de Mâncio Lima receberam, na manhã desta segunda-feira (30), das mãos do Prefeito Isaac Lima e da Deputada Federal Perpétua Almeida o uniforme de jogo (calção, meião, camisa, bola de futebol dentre outros) do Projeto: Torneio Regional de Futebol Amador. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto com o apoio da Deputada Federal Perpetua Almeida, através de um convênio financiado pelo Ministério da Cidadania.

“Nós só estamos dando início a este projeto, primeiro graças a equipe de saúde, pelo esforço de vacinar a nossa população, segundo, porque a equipe da SEMEC se dedicou a elaborar um projeto que atendesse aos anseios da população e, por fim, a Deputada Perpétua, que abraçou a ideia e disponibilizou os recursos para que as atividades do torneio de futebol de campo possam acontecer. O esporte é o meio de socialização e de tirar os nossos jovens do mundo das drogas e da ociosidade, estamos empenhados em trazer para nossos esportistas atividades de recreação e lazer, estamos melhorando esses espaços com construção de quadras de esportes, iluminação de alguns campos de futebol, bem como, trocando traves e, realizando uma reforma e ampliação do Complexo Esportivo Totão”, disse Isaac Lima, Prefeito de Mâncio Lima.

Com recursos orçados em R$ 150 mil para a primeira fase, em que são contempladas mais de 50 equipes masculinas de futebol de campo, o projeto será desenvolvido nas regionais rural ribeirinha, rural terrestre e zona urbana, com duração de três meses. A segunda etapa do projeto irá contemplar as equipes sub-15 e sub-17 masculino e feminino, com investimento de mais R$ 100 mil.

“Com a redução da Covid e a baixa da pandemia é hora das pessoas se reencontrarem, mesmo com todos os cuidados. Pra mim, é uma grande alegria estar em Mâncio Lima entregando este kit completo e o material de apoio para que o Departamento de Esportes dê início as suas atividades. O meu sonho é a gente vê o retorno de outros campeonatos como o acreano, retomando os torneios de outras modalidades e que contemplem as populações indígenas, rurais e ribeirinhas, homens e mulheres. Eu tenho certeza que uma mãe, uma esposa, prefere ver a pessoa que ela ama numa quadra de esportes do que numa esquina ou nas drogas, o esporte tira as pessoas do vício, da droga e promove reencontros e integração”, ressaltou Perpétua Almeida, Deputada Federal (PCdoB).

O projeto tem como objetivo assegurar o acesso das comunidades em atividades esportivas e de lazer relacionadas à prática do futebol de campo, oportunizando a adolescentes, jovens e adultos o exercício de seu direito social ao esporte recreativo e ao lazer ativo, vislumbrando a possibilidade de integração, interação, a vivência esportiva e convivência comunitária, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, assim como fortalecendo políticas públicas inclusivas e de afirmação do esporte e do lazer.

“Nossa equipe tem se empenhado muito desde a elaboração, até a execução deste projeto. As comunidades, tanto urbanas, quanto rurais e ribeirinhas, se movimentam muito em função do esporte, é uma das atividades que mais agrega pessoas e que possibilita a convivência social é sem duvidas os torneios de futebol de campo. Como não recebemos verbas carimbadas para esta área é preciso ir fazendo esses arranjos e parcerias e, fruto disso é esse valor expressivo de dinheiro enviado pela Perpétua, via emenda parlamentar para compra de material para os atletas como para a execução das atividades”, finalizou Eriton Maia, Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

O evento, realizado no auditório do Colégio Pe. Edson de Oliveira Dantas, contou com a participação do Deputado Estadual Edvaldo Magalhães, Vereador Zeca do Pentecostes, ex-vereador Luiz Benvindo, o Chefe do Departamento de Esportes, Rivelino Cavalcante, o Secretário Especial, Danilo Chagas e os representantes das equipes de futebol de campo.