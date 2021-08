Projeto de Lei pretende mudar nome no Complexo Esportivo do Maracanã para homenagear Zagallo

A edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado do Rio anunciou o Projeto de Lei que visa a mudar o nome do Complexo Esportivo do Maracanã para Complexo Esportivo Mario Jorge Lobo “Zagallo”. A proposta abrange o conjunto formado pelo Maracanãzinho, o Parque Aquático Julio Delamare e o estádio de atletismo Célio de Barros, e não compreende o estádio de futebol Mario Filho.