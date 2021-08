PSG divulga lista de relacionados com Lionel Messi, que vai estrear; Mbappé e Neymar também estão presentes

É oficial: Lionel Messi está a um passo de estrear pelo Paris Saint-Germain neste domingo. Isso porque o clube francês divulgou a lista de relacionados para a partida diante do Reims, às 15h45 (de Brasília), pelo Campeonato Francês, com o nome do astro argentino presente. Tudo depende do técnico Maurício Pochettino, o que não deve ser um problema.

O clube vive a tensão com relação a possível saída de Mbappé nos próximos dias, mas o atacante francês também está na lista de relacionados, assim como o brasileiro Neymar. Dos reforços, o zagueiro Sergio Ramos é o único desfalque.

Na última quarta, o diretor esportivo do time parisiense, o brasileiro Leonardo, garantiu que a oferta do Real, de 160 milhões de euros, que em seguida passou para 170 + 10 milhões de euros em variáveis, não era suficiente.

O duelo contra o Reims pode ser o primeiro onde os torcedores do Paris Saint-Germain terão a oportunidade de assistir Messi, Mbappé e Neymar atuando juntos. O argentino e o brasileiro ainda não entraram em campo, mas estão aptos e devem participar de alguns minutos.

— Eles treinaram bem e vamos analisar, não formamos o grupo ainda. Com certeza estarão no jogo, mas ainda não sabemos se jogarão desde o início. Lionel Messi é um grande profissional. Ele tem a capacidade de se adaptar a todas as situações de jogo — salientou o treinador argentino sobre o camisa 30 do PSG.

Messi não joga desde 10 de julho, quando conquistou o título da Copa América com Argentina na decisão diante do Brasil no Maracanã.