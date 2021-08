PT diz que pesquisa eleitoral favorece Gladson Cameli: ‘Excluíram o Jorge’

O movimento “Volta Jorge”, liderado pelo presidente regional do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT-AC), Cesário Braga, não gostou da última pesquisa de opinião pública sobre a disputa do ano que vêm para o Senado. A insatisfação do movimento não se deu exatamente pelos números, que colocam o possível candidato petista à vaga, o ex-senador Jorge Viana, com 21 pontos, dez a mais que o segundo colocado entre pelo menos oito pré-candidatos, o deputado federal Alan Rick, do DEM.

A pesquisa foi encomendada pela TV Gazeta e divulgada nesta terça-feira (10).

A queixa de Cesário Braga e de seu movimento deu-se porque, segundo ele, os questionários da pesquisa não incluíram o nome de Jorge Viana como candidato ao Governo. “Excluíram seu nome do cenário estimulado”, reclamou Braga. “Mesmo assim, JV apareceu em segundo na espontânea e em primeiro como o melhor governador dos últimos 30 anos”, destacou.

De acordo com Cesário Braga, a decisão, no mínimo, ” coloca em xeque os números que não retratam fidedignamente o possível cenário de 2022, favorecendo Gladson e principalmente Petecão, que apareceu apenas em terceiro na espontânea”.