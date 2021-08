Público vai decidir qual ex-BBB vai participar de A Fazenda

O BBB deste ano fez muito sucesso nas redes sociais e fora dela. Com vários conflitos e temas relevantes sendo discutidos na casa, o assunto viralizou e não havia quem não soubesse o que estava rolando na casa mais vigiada do Brasil – mesmo sem acompanhar diariamente pela TV.

O programa terminou com a vitória de Juliette Freire, mas outros brothers se destacaram durante o confinamento. Alguns deles podem aparecer em outro reality, da emissora ‘vizinha’, a Record.

Já é comum ter ex-BBBs no elenco do principal reality da emissora de Edir Macedo, só que dessa vez, a escolha ficará na mão do público. Essa é uma informação vazada pelo colunista Leo Dias.

Quando as informações sobre A Fazenda começaram a pipocar, vários nomes de ex-BBBs circularam por listas feitas nas redes sociais. Segundo Leo Dias, a produção do reality rural está montando uma dinâmica para que o público consiga votar e escolher quem eles querem ver em novo reality.