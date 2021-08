Radames marca três gols e comanda a vitória do Galvez sobre o GAS

Com três gols do atacante Radames, o Imperador Galvez derrotou na tarde deste sábado (28), no estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista-RR, o GAS por 3 a 0, em jogo válido pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com a vitória sobre o GAS, o Imperador retornou ao terceiro lugar na tabela de classificação do grupo A1 da competição.

O campeão acreano soma 22 pontos ganhos, dois pontos a mais que o quarto colocado, o Penarol-AM, esse jogando fora de casa neste domingo (29) diante do Castanhal.

Próximos jogos

No próximo domingo (5), pela 14ª e última rodada da fase de grupos da Série D, o Galvez recebe o Castanhal-PA, no estádio Arena da Floresta.

Já o Grêmio Atlético Sampaio (GAS) viaja até o Amazonas para enfrentar o Penarol-AM, na Colina e não em Itacoatiara.