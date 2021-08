Rapaz de 23 anos morre ao entrar em um buraco de uma cachoeira; ele ficou preso por uma hora

Um rapaz de 23 anos de idade perdeu a vida depois de se afogar em uma cachoeira ao entrar em um buraco existentes no local.

André Augusto Campos Oliozi estava na companhia de outras pessoas quando o episódio aconteceu, mas não conseguiu ser salvo e foi a óbito antes da chegada do socorro médico.

O trágico caso aconteceu no município de Aripuanã, que fica localizado no estado do Mato Grosso, no último dia 14 de agosto.

De acordo com o que informou o G1, André Campos estava realizando um passeio pela cachoeira Dardanelos na presença de colegas e um primo, que não tiveram identidade revelados, no dia em que faleceu.

André havia entrado em um dos buracos de pilão, como são popularmente chamadas as fendas com água no lugar.

O rapaz não conseguiu sair do buraco, onde ficou preso por aproximadamente uma hora. Pessoas que estavam no local chamaram o Corpo de Bombeiros de Juína para atender à ocorrência.

A vítima chegou a ser socorrida pela equipe de bombeiros, mas mesmo após várias tentativas de reanimação, não conseguiu resistir.

Os profissionais de resgate tiveram que improvisar uma maca para remover o corpo de André no lugar, que é de difícil acesso, e levar para uma unidade de saúde.