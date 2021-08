Real Madrid prepara festa grandiosa e já tem dia para a apresentação de Mbappé

O Real Madrid já dá como certo a chegada de Kylian Mbappé por 170 milhões de euros mais 10 em variáveis​. Por conta disso, a entidade espanhola já prepara uma tremenda apresentação para o atacante.

Segundo o Marca, o Madrid estuda duas opções para dar as boas-vindas à jovem estrela. Com a ideia que a transferência seja confirmada antes da partida do PSG contra o Reims, no domingo (que marcará a estreia de Messi pela equipe francesa), uma das possibilidades cogitadas é o jogador ser apresentado em um espaço aberto no Centro de Treinamento dos merengues.

Dessa forma, o local poderia ser frequentado por várias pessoas, desde que respeitadas todas as medidas sanitárias em virtude da pandemia. Assim, a apresentação oficial estaria prevista para quinta-feira, 9 de setembro, ou sexta-feira, 10 de setembro, quando Mbappé retornar de um compromisso com a Seleção Francesa.

Outra opção seria o Santiago Bernabéu. No entanto, é importante destacar que o estádio está passando por reformas e só será aberto no dia 8 de setembro.

Por isso, se a recepção do atacante fosse em campo, isso ocorreria no mesmo dia em que o Real Madrid recebe o Celta de Vigo, no dia 11 de setembro.

Porém, a alternativa que o time do Merengue vê como mais viável é a do espaço aberto, já que, se fosse no estádio, apenas 40% dos torcedores poderiam ir; enquanto no local ao ar livre, muito mais pessoas puderam comparecer para dar as boas-vindas ao francês.