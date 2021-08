“Recebo sempre duas críticas: que sou cachaceiro e não cumpro o que falo”, diz Gladson

Ao falar das críticas recebidas por políticos de oposição no Acre, o governador Gladson Cameli disse em entrevista ao ContilNet, nesta semana, que as duas principais são: “que não cumpre o que fala e que é cachaceiro”.

“Já nem esquento mais porque me convenci do que sou. As críticas mais lançadas são: ‘não cumpre o que fala e é cachaceiro’. Quando dizem que não cumpro o que prometo, me questiono sobre isso e faço uma auto análise”, destacou o chefe do executivo.

“Será que não cumpro mesmo o que falo? Tenho um defeito que também é qualidade: quero agradar todo mundo. O fato é que eu cumpro o que falo”, continuou.

Gladson aproveitou para falar das dificuldades que teve no início de sua gestão para organizar as finanças do Estado, convocar concursados da gestão passada e pagar verbas rescisórias atrasadas.

“Não estou excluindo minha responsabilidade, mas peguei um Estado em uma situação crítica”, finalizou.

Acompanhe a entrevista completa, sem interrupções, clicando AQUI.