Reconciliação? Mais de um mês após separação, Nicole Bahls mantém declarações a Marcelo Bimbi: “Amo você”

A separação da apresentadora Nicole Bahls com o modelo acreano Marcelo Bimbi, foi confirmada pela modelo no dia 24 de julho para toda imprensa nacional. O fim da relação ganhou episódios e declarações polêmicas da modelo que repercutiu em programas de TV e sites do país.

O acreano Marcelo Bimbi não se manifestou sobre os fatos expostos pelas sua ex-esposa, que concedeu entrevista exclusiva ao colunista Léo Dias, onde tornou o assunto público.

Após um mês do fim do casamento, ainda é possível encontrar fotos de Nicole e Marcelo em suas redes sociais. Em um dos posts, Nicole faz declarações ao ex-marido no dia do seu aniversário. Veja:

Hoje o assunto parece ser página virada para Nicole, que não fala mais no nome do ex em seu Instagram. E Marcelo ‘ressurgiu’ em suas redes seguindo sua agenda de trabalhos profissionais sem declarações ou comentários do assunto.

Como diz o ditado, “A esperança é a última que morre”, os posts online poderia ser um sinal de que o casal ainda mantém contato e vinculo. Sobre a reconciliação, não podemos afirmar, mais este colunista torce juntamente com os fãs do casal, que acreditam num final feliz.

Veja alguns posts do casal, ambos sozinhos nas fotos, que ainda estão no ar: