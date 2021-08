Refis municipal: prazo é prorrogado para novembro, alerta Fecomércio/AC

O consultor da presidência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Egídio Garó, falou nesta sexta-feira, 20, sobre a prorrogação do prazo de adesão do novo Programa de Recuperação Fiscal (Refis), aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores de Rio Branco. Agora, os empresários podem aderir à medida até novembro deste ano.

Segundo Garó, este foi um pedido tanto da Fecomércio/AC quanto do Sebrae no Acre, que, sensíveis às demandas empresariais acreanas, requereram em junho deste ano a prorrogação do programa como condição necessária para recuperação da economia das empresas, acometidas pelas vicissitudes do fechamento compulsório ocorrido no ano passado.

“A Câmara dos Vereadores aprovou a Lei Complementar nº 104, de 28 de março de 2021, prorrogando o prazo de adesão para 150 dias, a contar da publicação da Lei. Mesmo com a mudança de faixa e uma maior flexibilidade nos horários de atendimento aos públicos, ainda há questões que não puderam ser resolvidas como, a exemplo, regularização dos débitos pendentes até 30 de dezembro de 2020”, reforçou o consultor.

O pleito, após aprovação na Câmara de Vereadores, foi atendido de pronto pela administração municipal, ainda conforme explicações de Garó. “Segue-se, então, que o empresário acreano pode – e deve – procurar a Secretaria Municipal de Finanças e protocolar seu termo de adesão, garantindo-lhe a participação em processos licitatórios e evitando o ajuizamento dos créditos, aproveitando a oportunidade apresentada pela Lei Complementar”, disse.

Egídio relembrou ainda que a Fecomércio/AC e o Sebrae no Acre sentem-se cumpridores de seus papéis na defesa dos interesses de todas as empresas acreanas, garantindo a continuidade dos negócios e a geração de emprego e renda. “A Fecomércio/AC e o Sebrae no Acre agradecem ao prefeito Tião Bocalom pelo apoio e parceria na busca de soluções que contribuam para a regularização das empresas e recuperação da atividade econômica”, finalizou.