Regularizado, Diego Costa é apresentado no Atlético-MG: “Se pudesse, tinha estreado ontem”

Um dia após carimbar a vaga nas semifinais da Copa Libertadores, o Atlético-MG apresentou o atacante Diego Costa na manhã desta quinta-feira, no centro de experiências da Arena MRV, futuro estádio do clube. O jogador assina contrato até dezembro de 2022.

Na noite de quarta, o atacante esteve no Mineirão, de onde viu a vitória do Galo me cima do River Plate por 3 a 0. Ele elogiou a torcida atleticana.

“Nada melhor. Pé quente. Cheguei, chegando. Senti toda a atmosfera. Me falaram que eram 16 mil torcedores, mas parecia muito mais. Time está numa dinâmica, um jogo lindo. Vem fazendo uma temporada muito bonita. Espero agregar e estar o quanto antes para fazer a alegria da Massa”.

O atacante foi inscrito, nesta quinta, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear pelo Atlético. Assina contrato até dezembro de 2022. Ele não atua desde dezembro do ano passado.

