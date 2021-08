Relembre os melhores momentos do astro Kobe Bryant na NBA

A precoce morte de Kobe Bryant deixou estarrecida a comunidade do basquete ao redor do mundo. O craque, um dos maiores ídolos da história do Los Angeles Lakers, vestiu a camisa do time californiano por 20 temporadas.

Kobe colecionou momentos surreais em sua carreira na NBA, o jogo de 81 pontos contra o Toronto Raptors, a partida final de 60 pontos contra o Utah Jazz, o jogo em que ele ganhou praticamente sozinho do Phoenix Suns no playoff de 2006 com duas bolas decisivas nos segundos finais, dentre outras.

A popularidade e o que representa Kobe Bryant na cultura do basquete ao redor do mundo é algo grandioso.

O jogador ajudou a popularizar a NBA no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, sendo referência dentro e fora das quadras.

Selecionamos abaixo, os melhores momentos de Kobe Bryant durante a sua brilhante carreira.

Lakers vs Heat – 09/10

Um dos arremessos mais “sortudos” de Kobe Bryant. Lakers perdendo de dois pontos contra o Miami em casa na temporada 2009/2010.

O Heat precisava de uma boa defesa para sair de Los Angeles com uma vitória. Só não contava com um arremesso de tabela, do perímetro, com um jogador em cima dele na marcação (um tal de Dwyane Wade…) e o relógio estourando. Nada mais Kobe do que essa bola.

Lakers vs Celtics (jogo 7) – 2010

Uma série muito disputada, com Kobe carregando o poder ofensivo do lado da equipe de Los Angeles, chegou ao “jogo sete”. Jogo este que viria a ser disputado no Staples Center. Boston tinha uma tática defensiva muito forte, desenhada para retirar os pontos fortes do ataque de Kobe e o obrigar a não ter a bola nas mãos nem a poder criar muito a partir do drible.

Kobe acabou o jogo com 23 pontos. O placar de 83-79, a favor dos Lakers, demonstrou o quão forte a defesa do Celtics era na época e, apesar de, ofensivamente, não ter sido nem de perto nem de longe dos melhores de Kobe, ele conseguiu pegar 15 rebotes contra uma equipe que contava com Kevin Garnett, Rasheed Wallace e Tony Allen

Lakers vs Raptors – 2006

Em 2006, contra a equipe de Toronto, Kobe Bryant deixou o mundo do basquete assustado. O jogador viria a marcar 26 pontos apenas na primeira parte e, não estando satisfeito, marcou mais 55 pontos na segunda parte, acabando a partida com absurdos 81 pontos.

A memorável performance de Kobe, rendeu-lhe a segunda melhor marca da história da NBA (atrás dos 100 pontos de Wilt Chamberlain) e a melhor da era moderna do Basquete.

Lakers vs Kings – 2010

Contra o Sacramento Kings, Kobe ouviu todo tipo de provocação a noite toda. No final, como de costume, a vingança veio da pior forma para o time de Sacramento. Kobe recebeu a bola, se mexeu, saiu livre, atirou de três e ficou parado na frente do banco do Kings para ver se ouviria alguma graça dos adversários. A bola morreu bonito na cesta e deu a vitória aos Lakers.