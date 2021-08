Repórter da Globo se desespera após explosão ao vivo; assista

A repórter da Globo Thaís Gomes se assustou durante a entrada ao vivo do jornal Bom Dia São Paulo na manhã desta terça-feira, 31. A jornalista, que presta serviços para a TV Tem, falava sobre uma nova varredura do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais), no centro de Araçatuba (SP).

Aliás, um estrondo alto interrompeu Thais Gomes enquanto explicava os acontecidos. Pouco mais tarde, contudo, a repórter entrou novamente ao vivo no jornal de Rodrigo Bocardi. Desta vez, para esclarecer que a equipe estava bem, apesar do susto. Leia mais em IG, clique AQUI!