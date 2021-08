Residência é destruída após incêndio no AC e família fica só com a roupa do corpo

Uma residência localizada no ramal do Venceslau, zona rural de Sena Madureira, foi consumida totalmente por um incêndio no último final de semana. A família ficou somente com a roupa do corpo.

O diarista Dalvan Nascimento da Silva, 29 anos de idade, é o dono da casa. Ele disse que foi à residência de um vizinho na companhia da esposa e deixou o fogareiro aceso. “Quando retornamos, as chamas já estavam tomando conta da casa, perdemos tudo – mercadorias, roupas, fogão e até mesmo minha espingarda. É muito triste ver uma cena dessas”, comentou.

Sem ter uma renda fixa, Dalvan pede o apoio das pessoas de bom coração. “Estamos pedindo ajuda porque não temos recursos para reconstruir a nossa casa e comprar roupas, colchões e outros objetos”, frisou.

Quem puder ajudar essa família, deve entrar em contato pelo telefone: (68) 99969-8195.