Resumo das Paralimpíadas: Brasil soma 6 medalhas e tem vitória no vôlei sentado

O Brasil somou mais seis medalhas no quarto dia das Paralimpíadas de Tóquio. Neste sábado, foram uma prata (Thalita Simplício) e dois bronzes (Cícero Nobre e Julyana da Silva). A natação brasileira chegou à sua 10ª medalha com um bronze no revezamento 4x100m livre misto. O judô do Brasil foi ao pódio pela primeira vez no Japão com Lúcia Araújo. No tênis de mesa, Cátia Oliveira foi bronze e ainda teve Bruna Alexandre se garantindo na final.

Teve também uma vitória do Brasil sobre a China na estreia do vôlei sentado masculino. Teve estreia da bocha com duelo entre irmãos brasileiros. E teve uma derrota no goallball feminina diante da Turquia.

