Rio Acre aumenta 5cm em 24h em Rio Branco, mas situação ainda é critica

Como previsto pela Defesa Civil, o Rio Acre, apresentou uma pequena elevação em Rio Branco na medição desta segunda-feira (30) e chegou a cota de 1,38 metro.

Apesar disso, a Defesa Civil não tem uma previsão de melhora na situação da seca e a condição ainda é crítica e é possível que o manancial chegue abaixo dos 1,30m, registrado em 17 de setembro de 2016, quando o rio atingiu o menor nível histórico já registrado desde 1971, quando passou a ser monitorado.

A preocupação é que o Acre ainda não chegou no ápice do período mais crítico do verão amazônico, podendo atingir um nível ainda menor.