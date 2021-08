Rio Acre tem baixado 2cm por dia na última semana e preocupa Defesa Civil

Com a chegada do verão, Rio Branco enfrenta uma grande crise hídrica e é castigada pelo excesso de queimadas. A situação preocupa gestores do Município. Segundo o coordenador da Defesa Civil, major Claudio Falcão, o nível do Rio Acre está em uma situação crítica.

“O nível do Rio Acre baixou 2 centímetros por dia na última semana. Isso fez com que a Prefeitura tenha adotado ações para garantir o abastecimento de alimentos em algumas comunidades rurais, uma vez que está difícil a navegação até essas comunidades”, explicou.

Além disso, a poluição do ar, provocada pelas queimadas, está causando problemas respiratórios na população. Segundo a Defesa Civil, Rio Branco é o terceiro município com maior número de queimadas no estado e parte da fumaça que encobre a cidade e visível principalmente ao amanhecer,vem da queima de lixo e entulhos pela população urbana e outra parte vem de queimadas rurais em países, estados e municípios vizinhos.

“Pedimos à população que evite queimar lixo, entulhos, etc., uma vez que, pelo fato da vegetação estar muito seca, há o risco de incêndio em alguns locais. Lembrando que queimar é crime e que a prática pode resultar em multa e até em prisão do infrator”, enfatizou Falcão.