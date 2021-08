Rio Branco e Andirá fazem duelo da “sobrevivência” nesta 4ª feira

Com dois pontos em três partidas e ostentando apenas a sétima colocação do Campeonato Acreano-2021, o Rio Branco, após quase duas semanas de folga na tabela de jogos da competição, retorna a campo nesta quarta-feira (4), às 17h, no estádio Arena da Floresta, para medir forças contra o Andirá.

O técnico estrelado Irani de Almeida para o duelo diante do Morcego terá uma baixa e dois reforços à disposição. O meia-atacante Matheus Nolasco, com um incômodo muscular está fora do confronto.

Por outro lado, o técnico estrelado poderá contar com o retorno do atacante Zé Roberto, após esse se recuperar de um problema muscular.

O meia Gabriel Ceará, ex-Nacional-PB, pode fazer a sua estreia com a camisa do Rio Branco.

O atleta de 26 anos teve sua situação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e será relacionado para a partida.

O técnico Irani de Almeida declarou ao ge que está confiante na primeira vitória do clube na disputa do estadual deste ano.

“Estamos em momento difícil, mas acredito que agora temos uma equipe ideal” – comentou o técnico estrelado.

Sem desfalques, Morcego faz mistério e não divulga escalação

Com o time completo e buscando a primeira vitória na disputa do Campeonato Acreano-2021, o técnico andiraense Pedro Caçapa faz mistério em relação ao time morcegueiro que vai a campo para encarar nesta quarta-feira (4) a equipe do Rio Branco.

Os últimos ajustes do Morcego foram realizados na manhã desta terça-feira (3), no campo do Juventus, em Rio Branco (AC), mas a equipe principal será divulgada somente nos vestiários.