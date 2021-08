Rio Branco faz “farra” de gols no Plácido e vaga no G-4 fica pertinho

Uma vitória maiúscula diante do Plácido de Castro por 6 a 1, neste sábado (28), na Arena da Floresta, pela oitava rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano, deixou o Rio Branco-AC bem perto de uma vaga no G-4 da competição.

O Rio Branco para chegar ao resultado elástico não precisou usar todo o seu futebol. O Plácido de Castro, após resistir os primeiros dez minutos de partida, pegou três gols em cinco minutos e foi para o intervalo com derrota parcial por 4 a 1.

Na etapa complementar de jogo, o Rio Branco diminuiu a intensidade contra um adversário que não mostrava resistência, mas ainda marcou duas vezes.

Os gols vitória estrelada foram marcados por Leandro Bahia, Caíque, Mamude, Ceará, Wanderson e Fafa. Sacolinha descontou para o Tigre do Abunã.

Como fica

Com a vitória acachapante sobre o Plácido de Castro, o Rio Branco-AC se mantém no G-4. O Alvirrubro soma 11 pontos, um ponto a mais que o Vasco da Gama, quinto colocado na tabela de classificação. O Plácido de Castro, por sua vez, segue na lanterna com apenas um ponto.

Próximos jogos

O Rio Branco retorna a campo na quarta-feira (8), na Arena da Floresta, para encarar o Atlético Acreano. Uma vitória sobre o Galo Carijó bastará para o time estrelado garantir participação no returno.

Um empate ou derrota no clássico, pode eliminar o clube do estadual, isso caso o Vasco da Gama vença o Humaitá, em jogo programado para o sábado (4), na Arena da Floresta.

Já o Plácido de Castro se despede da temporada no próximo sábado (4), contra o Andirá, às 15h, no estádio Florestão.